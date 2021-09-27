وزير التعليم: تنمية القدرات البشرية يستهدف تسريع توظيف خريجي الجامعات

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة. جاء ذلك في كلمة للوزير أثناء الجلسة الحوارية عن تنمية القدرات البشرية بمشاركة عدد من الوزراء.

وأضاف آل الشيخ أن البرنامج يركز على رحلة تعليمية تعتمد على تأسيس الطلاب وصقل مهاراتهم. وأكد وزير التعليم أن رياض الأطفال مرحلة أساسية ونعمل على رفع نسب الالتحاق بها من خلال مبادرات برنامج تنمية الموارد البشرية.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن البرنامج يهدف إلى تدريب حديثي التخرج، مبينا أن أحد أهداف البرنامج أيضا تدريب الشباب وهم على رأس العمل.