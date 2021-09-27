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التمويل الدولية وغرفة التجارة الأمريكية تنافشان دعم مشاركة المرأة فى مواقع العمل

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التمويل الدولية وغرفة التجارة الأمريكية تنافشان دعم مشاركة المرأة فى مواقع العمل التمويل الدولية وغرفة التجارة الأمريكية تنافشان دعم مشاركة المرأة فى مواقع العمل

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نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، أي اف سى، بعد ظهر اليوم، ندوة حول تعزيز دمج المرأة في مواقع العمل. تحدث فيها وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وسيلفيا مناسا، الرئيس التنفيذي، لغرفة التجارة الأمريكية، وأدارتها الدكتورة منال حسين، رئيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة.

تحدث في الندوة، عدد من قيادات الشركات الكبرى العاملة في الاتصالات والتمويل والعقارات والصناعات الغذائية، وقدموا تعهدات مكتوبة بدعم عمل المرأة في كافة مستويات العمل بشركاتهم.

أجمع المتحدثون على وجود أثر إيجابى جراء عمل المرأة بشكل عام على النمو وعلى الأعمال والتطور الاجتماعى، جراء عملها في مواقع القيادية بالشركات وغيرها من المستويات، حيث المرأة عادة أكثر التزاما وطموحا ولديها خيال أوسع فيما يتعلق بالتجديد وتوجيه مبيعات الشركات إلى قطاعات جديدة.

تم في الندوة إلقاء نظرة عامة على برنامج النوع الاجتماعي في مؤسسة التمويل الدولية، واعتزامها إجراء، مشروع بحثى بمصر لتطوير الرؤية الخاصة بكيفية دفع وتشجيع مشاركة المرأة في العمل.

المصرى اليوم

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