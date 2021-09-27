أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا» -
"الحركة الوطنية" يعلن خطة التحول الرقمي للحزب.. والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد -
الأنبا باخوم يترأس القداس الاحتفالي بعيد القديسة تريزا بكنيستها بالشرابية -
محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة -
وزيرة البيئة: محطة معالجة بحر البقر أكبر مشروع للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

Print
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة في جلسته الـ11، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقرر المجلس تخفيض رسوم دورات تنمية القدرات للمنتسبين للجامعة من الإداريين (الكادر الإداري) ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، كما استعرض المجلس الدورات المقدمة للعاملين بالجامعة المقترحة من الإدارة العامة للموارد البشرية بأسعار رمزية في مجالات (الكتابة الإملائية الصحيحة للكلمات، والبروتكول الأنسب في الخطابات الرسمية، مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات في العمل، وادارة الوقت، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (الجزء الاول)، استخدام برنامج الاكسيل في اعداد قواعد البيانات واعداد المرتبات).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا»