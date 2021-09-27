رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

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ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة في جلسته الـ11، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقرر المجلس تخفيض رسوم دورات تنمية القدرات للمنتسبين للجامعة من الإداريين (الكادر الإداري) ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، كما استعرض المجلس الدورات المقدمة للعاملين بالجامعة المقترحة من الإدارة العامة للموارد البشرية بأسعار رمزية في مجالات (الكتابة الإملائية الصحيحة للكلمات، والبروتكول الأنسب في الخطابات الرسمية، مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات في العمل، وادارة الوقت، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (الجزء الاول)، استخدام برنامج الاكسيل في اعداد قواعد البيانات واعداد المرتبات).