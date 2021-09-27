«مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا» يواصل عمليات الترصد الحشرى بالعريش

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واصل فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش عمليات الترصد الحشرى لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وتطهير الأحياء والمناطق.

وقال المهندس صبحى الفرماوي، رئيس الوحدة، إنه تم تغطية برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة بالعريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، كما تم تغطية شاليهات أرض الجمعية فى المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض، وكذا تغطية حى الإدارى فى المساعيد بالمبيدات لمكافحة القوارض، وتغطية سنترال المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض، إلى جانب تغطية محطات الصرف الصحى فى حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.