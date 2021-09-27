رئيس جامعة قناة السويس يشهد افتتاح أعمال تطوير كلية التربية الرياضية

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التربية الرياضية تحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية وبحثية مُحفزة لأبنائها الطلاب وفق أفضل معايير الجودة العالمية لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع الدولي وفق إحتياجات سوق العمل من الكوادر المتميزة والقادرة على تحمل المسئولية في القطاع الرياضي ، وفي ضوء هذه المتطلبات تأتي حاجة الكلية إلى التطوير المستمر في مخرجاتها العلمية والبحثية وخدمة المجتمع وبنيتها التحتية .

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس لصالة الجمباز الفني بكلية التربية الرياضية اليوم الإثنين الموافق ٢٧ سبتمبر التي تضم أجهزة معتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز على مساحة ألف متر مربع وقاعة مجلس الكلية بأحدث أنظمة الصوت وقاعتين للمناقشات العلمية مكيفة (قاعة كبرى تستوعب ١٢٠ فردا وقاعة أخرى تستوعب ٨٠ فردا).

حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية و السيد ممدوح متولى أمين الكلية.

وتابع زكى أن الكلية قامت بوضع خطة طموحة لإحداث تغيرات جذرية لمواكبة معايير التميز العالمية وأفضل الممارسات العلمية حيث تُولي الكلية أولوية إستراتيجية لخلق بيئة حاضنة تشجع على الإبداع والعمل على خلق أفكار إبداعية تساهم في تقديم مخرجات وتشجيع المبدعين والمبتكرين في القطاع الرياضي وذلك لتوفير موارد مالية تساعد على تحقيق التمويل الذاتي لدعم الخطط المستقبلية .

وأضاف رئيس الجامعة أن عمليات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية تأتى استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ مشيرا إلى أن صالة الجمباز الفني تم تجهيزها وفقآ للمعايير الدولية بتكلفة فاقت مليون جنية وتضم أحدث الأجهزة المعتمدة من الاتحاد الدولي لتقديم خدمته طلاب الكلية و أهالي الإسماعيلية عن طريق أكاديميات البراعم للجمباز وتخريج أبطال من اللاعبين من الجمباز .