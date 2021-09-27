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قوافل جامعة قناة السويس للإصحاح البيئي تتوجه لقرية الشلوفة

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قوافل جامعة قناة السويس للإصحاح البيئي تتوجه لقرية الشلوفة قوافل جامعة قناة السويس للإصحاح البيئي تتوجه لقرية الشلوفة

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انطلقت قافلة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس في جميع التخصصات الطبية والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض والزراعة إلى قرية الشلوفه بمحافظة السويس اليوم الإثنين.

حيث تم الكشف على عدد 469 حاله بشرية وصرف الأدوية المجانية، وتم عقد ندوة صحية حول كيفية فحص واكتشاف سرطان الثدي وطرق الوقاية من .

ياتي ذلك استكمالا لسلسلة القوافل الشاملة، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهوريةوإشراف الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة

وعن الطب البيطري تم الكشف على عدد 687حاله بيطرية ما بين اغنام وأبقار ودواجن وجاموس، وصرف الأدوية البيطرية اللازمه لهم.

وفي المجال الزراعي تم عمل ندوة إرشاد زراعي مع مجموعة من المزارعين، وطرح مشكلات بياض الدقيق والعنكبوت الأحمر وذبابة الفاكهة، والقوارض والعفن الهبابي، وطرق العلاج مع صرف المبيدات والأدوية الزراعية مجانا.

أشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.

المصرى اليوم

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