«كلاكيت» خامس مرة.. شوقي غريب يخوض مهمة فنية في المنتخبات الوطنية

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا، بعدما انتهت مهمته في القيادة الفنية للجيل السابق من المنتخب ذاته عقب المشاركة في دورة طوكيو الأولمبية.

مسيرة طويلة لشوقي غريب صاحب الـ 62 عامًا في قيادة المنتخبات الوطنية في كافة الفئات العمرية.

نجم غزل المحلة السابق الذي صال وجال بقميص زعيم الفلاحين حتى نهاية الثمانينات، بدأ مشواره التدريبي مع المنتخبات المصرية، بتولى منتخب الشباب تحت 20 عامًا وحقق معه المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2001 ثم الحصول على برونزية تاريخية معه في كأس العالم في العام ذاته بالأرجنتين، قبل أن يكمل غريب مهمته مع الجيل ذاته الذي حقق برونزية مونديال الشباب، بدخوله مرحلة «الأولمبي» ولكنه يعجز في بلوغ دورة أثينا الأولمبية 2004.

ويخوض غريب مهمة فنية جديدة داخل المنتخبات الوطنية، هذه المرة مع منتخب مصر الأول ولكن في منصب المدرب العام، في الجهاز الفني لحسن شحاتة والذي استمر لمدة 7 سنوات، ونجح خلالها في تحقيق 3 ألقاب لكأس أمم أفريقيا ولقباً بالبطولة العربية، في الوقت الذي كان الفراعنة في ولاية المعلم قاب قوسين من بلوغ نهائيات المونديال 2010.

ويتولى شوقي غريب القيادة الفنية ومنصب الرجل الأول في جهاز منتخب مصر الأول في تجربة قصيرة استمرت لمدة عام، عقب رحيل الأمريكي بوب برادلي عن الولاية الفنية للفراعنة، ولم تُكلل تجربة غريب بالنجاح.

ويتم تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا ويقوده ابن المحلة للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالقاهرة، ومن ثم بلوغ دورة طوكيو الأولمبية 2020، والتي اكتفى خلالها منتخبنا بالوصول لربع النهائي ووداع المنافسات على يد المنتخب البرازيلي.