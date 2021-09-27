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فرنسا تجدِّد تأييدها توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة والمؤقتة

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فرنسا تجدِّد تأييدها توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة والمؤقتة فرنسا تجدِّد تأييدها توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة والمؤقتة
دعت إلى تمثيل قارة إفريقيا فيه

فرنسا تجدِّد تأييدها توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة والمؤقتة

جدَّدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين تمسُّك فرنسا بدعوتها لتوسيع نطاق العضويتَيْن الدائمة والمؤقتة في مجلس الأمن الدولي.

وتعليقًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ضرورة تغيير هيكلية المجلس ضمن إصلاح الأمم المتحدة، قال متحدث باسم الوزارة: "إن فرنسا تؤيد منذ زمن طويل فكرة توسيع مجلس الأمن؛ فهي تدعو إلى توسيع عضويته بنوعَيْها الدائمة والمؤقتة".

وبيَّن أن فرنسا تؤيد مبادرة مجموعة الدول الأربع (ألمانيا، البرازيل، الهند واليابان) في تطلُّعها إلى الحصول على العضوية الدائمة بالمجلس، إلى جانب دعوة باريس إلى توسيع تمثيل الدول الإفريقية في المجلس، بما في ذلك في صفوف الدول دائمة العضوية، وفقًا لـ" اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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