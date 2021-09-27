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صحة السويس تناقش تفعيل لجان إدارة أزمات

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صحة السويس تناقش تفعيل لجان إدارة أزمات فيروس كورونا صحة السويس تناقش تفعيل لجان إدارة أزمات

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ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين مع قيادات مديرية الصحة، بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور سامح شكرى مدير عام الشؤون العلاجيه والدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات وتناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات والادارات الفنية بالمديرية لخطة العمل اليومية والإجراءات المتبعة لمجابهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

كما تم مناقشة عدداً من الملفات وعلى رأسها تشكيل وتفعيل لجان إدارة الازمات لفيروس كورونا والتنسيق بين المستشفيات الثلاث بالمحافظة لاستقبال وتقيم حالات المرضي ومتابعتهم خلال وجودهم داخل المستشفيات والمتابعه الدورية لمتابعة حالات العزل المنزلي وتوفير الأدوية لهم وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة وكذلك دعم صيدليات أقسام العزل بالمستشفيات بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، كذلك صيانة شبكات الغازات بعد تقييم حالاتها الفنية، إضافة إلى تفعيل المرور على مكافحة العدوي والجودة.

شدد الحفناوى على تدريب التمريض على الأعمال الفنية وعلي إجراءات مكافحة العدوى على رأس العمل، وفقاً للاحتياج وبالتنسيق بين كل الجهات المعنية. كذلك شدد على ارسال تقارير وبيانات يومية بحالات الكورونا والمخزون الاستراتيجي من رصيد الادوية والمستلزمات الطبية ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بكل مستشفى. بجانب عمل الفرق الطبية بالمراكز الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة لعدم انتشار الفيروس، وبختام الاجتماع تقرر عقد اجتماع اسبوعي لانعقاد غرفة إدارة الازمات لفيروس كورونا لمتابعة ماتم تنفيذه من توصيات.

المصرى اليوم

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