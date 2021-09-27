إخلاء الوحدة الصحية بقرية نزلة بلهاسا بالمنيا بعد انهيار خزان الصرف الصحي

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أغلقت مديرية الصحة في المنيا، الوحدة الصحية بقرية نزلة بلهاسا بمركز مغاغة، الاثنين، والتي شهدت انهيار خزان الصرف الصحي، أثناء مرور أحد المترددين عليه برفقة أسرته صباح أمس.

وكشف مسؤولون بالإدارة الصحية بمركز مغاغة، أن إخلاء الوحدة وغلقها يستمر عدة شهور لإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والعمل بإحدى الجمعيات الأهلية، لحين الانتهاء من التطوير.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا بسقوط عامل زراعي، ووالدته ونجله، داخل خزان صرف صحي انهار بهما أثناء مرورها بدراجة بخارية أعلاه، ما تسبب في إصابتهم بإصابات جسيمة.