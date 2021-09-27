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شمال سيناء تناشد كبار السن بالفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض

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شمال سيناء تناشد كبار السن بالفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض شمال سيناء تناشد كبار السن بالفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض

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ناشدت إدارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء المواطنين بالفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية ( 100 مليون صحة ) .

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى استمرار التوعية لحث المواطنين على ضرورة الكشف المبكر عن الأمراض بوحدات الرعاية الصحية من خلال المبادرات الرئاسية: «100 مليون صحة» .

وأشارت الدكتورة ريهام الغزال مدير الثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية في الندوة المقامة بمقر منطقة التأمين والمعاشات بالعريش إلى المبادرة الرئاسية عن: «الاعتلال الكلوى» التي تستهدف كبار السن بهدف إجراء مسح صحى لمرضى السكر والضغط لتقليل نسبة الإصابة والوفيات بالأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوى ومتابعة الحالات المكتشفة. منوهة إلى أن المبادرة تستهدف كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.. فهناك عدد من الأمراض السارية وغير السارية التي تؤدى إلى إصابة الكلى بمضاعفات لا يتسنى للعديد من المصابين بمرض الكلى سبل الحصول على الرعاية اللازمة إلا من خلال المبادرة الرئاسية المجانية .

وأكدت رانيا محمد المثقفة الصحية بمركز حضرى وسط مدينة العريش على أهمية المتابعة الطبية لكبار السن بالمعاشات لتقديم العلاج المناسب لذوى الأمراض المزمنة حتى لا يتطور الأمر إلى الفشل الكلوى، والذى يعد هو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى.

المصرى اليوم

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