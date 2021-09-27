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تامر حسنى يقبل يد طفل معجب من ذوى الهمم على المسرح

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تامر حسنى يقبل يد طفل معجب من ذوى الهمم على المسرح تامر حسنى يقبل يد طفل معجب من ذوى الهمم على المسرح

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في لفتة انسانية من النجم تأمر حسني جمعته مع طفل من محبينه من ذوي القدرات الخاصة، فاجأه الطفل بتقبيل يده، فأسرع تامر حسني بتقبيل يد الطفل، ما أدى إلى توقفه عن غناء أغنية «نور عيني»، حيث وقف الطفل بالقرب من المسرح وأخد يردد أغاني النجم معه، وبمجرد أن رأه النجم تامر حسنى قام بتحيته والإمساك بيده، ولكن الطفل من شدة تعلقه وحبه لتامر حسنى فاجأه بتقبيل يده أمام الجميع فبادر النجم بتقبيل يد الطفل في المقابل، ولكن الطفل لم يتوقف وقام بتقبيل يد النجم مرتين على التوالى تعبيرا عن شده حبه له وإعجابه به فرد تامر حسنى بتقبيل يده للمرة الثالثة.

وقام الجمهور بالتصفيق الحاد للنجم تامر حسني على هذه اللفته الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر واهتمامه الشخصى بجمهوره ومعجبيه، واصفين ما قام به النجم بأنه سر نجاحه، كما أشاد الجمهور بخفة ظله وهو يقوم بتقبيل يد الطفل ثلاث مرات على التوالي وهو يضحك من قلبه.

ويذكر ان تامر حسني قد قام مؤخزا بتحقيق أمنية فتاة تدعى «ندى» والتي تعانى من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، وعندما تواصلت أسرة «ندى» وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، اتفق معهم على اصطحابها للأستوديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية «مبطلناش إحساس».

وكان تامر حسني قد حقق نجاح كبير بعد احياؤه حفلين متتاليين في الإسكندرية، بحضور جماهيرى غير مسبوق، حيث اقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد» .

المصرى اليوم

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