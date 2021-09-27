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بعد بريكسيت.. بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل مؤقتة لمواجهة نقص العمالة بقطاعاتها

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بعد بريكسيت.. بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل مؤقتة لمواجهة نقص العمالة بقطاعاتها بعد بريكسيت.. بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل مؤقتة لمواجهة نقص العمالة بقطاعاتها

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قررت بريطانيا منح 10500 تأشيرة عمل موقتة مدتها ثلاثة أشهر اعتبارًا من أكتوبر وحتى ديسمبر للحد من النقص الهائل في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني، بريكسيت.

وبحسب «فرانس 24» سجلت بريطانيًا نقصًا حادًا في إمدادات الوقود مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام بعض المحطات، وإغلاق البعض الآخر أغلق بعضها. وتعتبر هذه الخطوة مخالفة لما التزمت به حكومة بوريس جونسون التي شددت إجراءات الهجرة بعد بريكسيت، وأكدت نيتها عدم اعتماد لندن على العمالة الأجنبية.

ومن المفترض أن تمنح المملكة المتحدة ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة؛ سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة، وهو قرار اتخذته البريطانية السبت ويمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذه التأشيرات_مدتها ثلاثة أشهر_ أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال بعدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن؛ إذ أدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات، بحسب«فرانس 24».

ويمثل قرار منح تأشيرات عمل مؤقتة تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكسيت، مؤكدًا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.

المصرى اليوم

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