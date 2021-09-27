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رمضان عبدالمعز : ضحايا كورونا شهداء

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رمضان عبدالمعز : ضحايا كورونا شهداء رمضان عبدالمعز : ضحايا كورونا شهداء

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أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن مصاب كورونا المتوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد يعتبر شهيدا، لأنه مات مبطونا كما قال سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهى تبدأ من الحنجرة وكل عضو في البطن سواء الكبد أو البنكرياس أو خلافه.

وأضاف «عبدالمعز»، خلال حلقة برنامج برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «»، اليوم الاثنين، أنه عند ظهور وباء كورونا، تم إعطاؤنا تعليمات حتى لا نُصاب به، سواء الحرص على التهوية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، داعيا الله بصرف الوباء عن البشرية والنجاة منه، ونة علين الاتعاظ مما نراه حتى لا نصاب بأمراض القلوب وهى القسوة .

المصرى اليوم

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