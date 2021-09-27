ضبط 4967 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة فى الغربية

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تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 4967 عبوة مبيدات زراعية مغشوشة ومعبأة داخل عبوات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكة لإحدى الشركات الكبرى، داخل مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية.

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، ضبط 1،24 طن مبيدات زراعية، في 4967 عبوة مبيدات زراعية معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكة لكبرى الشركات، ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية «بدون ترخيص» بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق