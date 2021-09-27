أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا» -
"الحركة الوطنية" يعلن خطة التحول الرقمي للحزب.. والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد -
الأنبا باخوم يترأس القداس الاحتفالي بعيد القديسة تريزا بكنيستها بالشرابية -
محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة -
وزيرة البيئة: محطة معالجة بحر البقر أكبر مشروع للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

حكومة لبنان تعمل على وقف الانهيار وتتراجع في قضية المرفأ

Print
حكومة لبنان تعمل على وقف الانهيار وتتراجع في قضية المرفأ حكومة لبنان تعمل على وقف الانهيار وتتراجع في قضية المرفأ
فيما أكد رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل على «وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات»، تبلغ المحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت بطلب رده عن التحقيقات، وجرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ إنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

تجميد التحقيق

ونقلت «رويترز» عن مصدر قضائي قوله إنه «تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعى عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس «الارتياب المشروع» في حياده».

وعين القاضي طارق بيطار محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

تعاون الجهات

وخلال لقاء ميقاتي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق ​محمد شقير​، في السراي الحكومي قال ميقاتي إن «تعاون جميع الجهات مهم جدا لوضع ​لبنان​ على سكة التعافي».

وأكد أن «الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​ وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

أزمات تلاحق لبنان:

غياب الأمن

تلاعب الأطراف السياسية وحزب الله

التهريب

انقطاع الكهرباء والدواء

أزمة المحروقات

ارتفاع سعر الصرف


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
وزيرة التخطيط ترأس اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة (صور)

وزيرة التخطيط ترأس اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة (صور)

الخصاونة: الحكومة ستمتثل للتوجيه الملكي بتحويل مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لمجلس الأمة

الخصاونة: الحكومة ستمتثل للتوجيه الملكي بتحويل مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لمجلس الأمة

أحمد جابر: ناقشنا مع الحكومة المصرية تطبيق الشمول المالي في المواصلات

أحمد جابر: ناقشنا مع الحكومة المصرية تطبيق الشمول المالي في المواصلات

الحكومة السودانية: مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد

الحكومة السودانية: مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد