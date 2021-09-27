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«السياحة» تعلن تدريب 34 ألف من العاملين في عدة مجالات لرفع الكفاءة

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«السياحة» تعلن تدريب 34 ألف من العاملين في عدة مجالات لرفع الكفاءة «السياحة» تعلن تدريب 34 ألف من العاملين في عدة مجالات لرفع الكفاءة

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قالت وزارة السياحة والأثار اليوم الإثنين، إنه تم تدريب حوالي 34.000 من العاملين بقطاع السياحة والوزارة في عدة مجالات منها صحة وسالمة الغذاء، الأغذية والمشروبات، والتوعية البيئية، الإشراف الداخلي، والعمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، إدارة الأزمات، الاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، التفسير المتحفي، إدارة المواقع التراثية، السياحة المستدامة، اتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية، وذلك من خلا برنامج سفير السياحة.

المصرى اليوم

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