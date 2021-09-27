محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي شهدتها الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والتي تضم 4 إدارات بالديوان، التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما تفقد عددا من الإدارات والأقسام بالديوان، لمتابعة سير العمل بها.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها ديوان المحافظة، لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، واطلع محافظ كفر الشيخ على آخر المستجدات والأعمال في الإدارات الأربع التي تشهدها، وخاصة تطوير المناطق غير المخططة ، والمشروعات الجاري إنشاؤها والتي تشهدها مراكز ومدن المحافظة في كافة القطاعات الخدمية.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ العاملين بالإدارات الأربع عما يقومون به من أعمال، موضحا المهام التي يجب القيام بها لإنجاز الأعمال المكلفين بها والملفات الخاصة بالإدارات وخاصة إدارة التخطيط العمراني والمشروعات وتطوير العشوائيات.