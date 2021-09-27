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جامعة بنها تطلق قوافل طبية مجانية إلى مدينة العبور (صور)

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جامعة بنها تطلق قوافل طبية مجانية إلى مدينة العبور (صور) جامعة بنها تطلق قوافل طبية مجانية إلى مدينة العبور (صور)

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أطلقت جامعة بنها، ممثلة في كلية الطب البشري، لأول مرة، قافلة طبية مجانية لخدمة سكان مدينة العبور.

وأكد الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، في بيان صحفي، الإثنين، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية من خلال أساتذة من كلية طب بنها في تخصصات الباطنة والعظام والرمد وذلك في مقر نادى العبور الرياضى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تحت اشراف الأستاذة الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لخدمة المجتمع والبيئة بكلية طب بنها.

وقال العميد، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي المدينة الذين أشادوا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما طالبوا باستمرار هذا النوع من القوافل الطبية المجانية المتميزة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمى لجامعة بنها بالعبور أن نشاط قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها قد شهد طفرة كبيرة في مدينة العبور منذ انشاء فرع جامعة بنها بالعبور والتى تميزت بالدمج بين الآداء التعليمى المتميز وخدمة المجتمع المحيط.

المصرى اليوم

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