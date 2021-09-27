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أستاذ بزراعة عين شمس: مشروع معالجة بحر البقر يؤهل استصلاح نصف مليون فدان

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أستاذ بزراعة عين شمس: مشروع معالجة بحر البقر يؤهل استصلاح نصف مليون فدان أستاذ بزراعة عين شمس: مشروع معالجة بحر البقر يؤهل استصلاح نصف مليون فدان

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قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، بلغت تكلفته 160 مليار جنيه.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن مشروع معالجة المياه ببحر البقر يؤهل إصلاح وزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان.

ولفت الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس إلى أن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر توفر مياه كانت مهدرة من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية حريصة على تأمين المواد الغذائية للمواطنين، وهذا يأتي التزامًا بالدستور.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، سيوفر 2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

المصرى اليوم

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