الزراعة: مشروعات الاستصلاح بمصر لم تحدث خلال 60 عاما

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن اتجاه الدولة للري الحديث يأتي ضمن خطتها لإدارة الموارد المائية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن التحول نحو الري الحديث يوفر كمية مياه صالحة لمساحة فدان»، مشيرا إلى أن الدولة لا تحمل المزارعين أعباء مشروعات الري الحديث والتبطين الترع.

وتابع «مشروع الاستصلاح الذي تبناه الرئيس السيسي خلال 7 سنوات، يساوي مشروعات الاستصلاح التي نفذت خلال 60 عاما»، مؤكدا أن مشروعات الزراعة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.