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الزراعة: مشروعات الاستصلاح بمصر لم تحدث خلال 60 عاما

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الزراعة: مشروعات الاستصلاح بمصر لم تحدث خلال 60 عاما الزراعة: مشروعات الاستصلاح بمصر لم تحدث خلال 60 عاما

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قال الدكتور على إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن اتجاه الدولة للري الحديث يأتي ضمن خطتها لإدارة الموارد المائية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن التحول نحو الري الحديث يوفر كمية مياه صالحة لمساحة فدان»، مشيرا إلى أن الدولة لا تحمل المزارعين أعباء مشروعات الري الحديث والتبطين الترع.

وتابع «مشروع الاستصلاح الذي تبناه الرئيس خلال 7 سنوات، يساوي مشروعات الاستصلاح التي نفذت خلال 60 عاما»، مؤكدا أن مشروعات الزراعة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

المصرى اليوم

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