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قال الكرملين الاثنين إن توسيع البنية الأساسية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا يتجاوز خطاً أحمر بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أن روسيا وبيلاروسيا ستعملان لحماية أمنهما في مواجهة ذلك.

من جهته، قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق الاثنين، إنه اتفق مع بوتين على الرد على ما وصفه بـ«النشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوكرانيا».

وبشكل خاص، اتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بإقامة مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا قال إنها «ترقى إلى قواعد عسكرية».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية قوله: «اتفقنا على أننا نحتاج إلى اتخاذ نوع ما من الإجراءات للرد على ذلك».