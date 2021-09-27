أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا» -
"الحركة الوطنية" يعلن خطة التحول الرقمي للحزب.. والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد -
الأنبا باخوم يترأس القداس الاحتفالي بعيد القديسة تريزا بكنيستها بالشرابية -
محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة -
وزيرة البيئة: محطة معالجة بحر البقر أكبر مشروع للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

: توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين

Print
روسيا: توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين : توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكرملين الاثنين إن توسيع البنية الأساسية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا يتجاوز خطاً أحمر بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أن وبيلاروسيا ستعملان لحماية أمنهما في مواجهة ذلك.

من جهته، قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق الاثنين، إنه اتفق مع بوتين على الرد على ما وصفه بـ«النشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوكرانيا».

وبشكل خاص، اتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بإقامة مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا قال إنها «ترقى إلى قواعد عسكرية».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية قوله: «اتفقنا على أننا نحتاج إلى اتخاذ نوع ما من الإجراءات للرد على ذلك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
6 ميداليات متنوعة لمنتخبنا في بطولة البريميرليج بروسيا

6 ميداليات متنوعة لمنتخبنا في بطولة البريميرليج بروسيا

وكالة روسيا: أذربيجان وتركيا تجريان تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع أرمينيا

وكالة روسيا: أذربيجان وتركيا تجريان تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع أرمينيا

كورونا يضرب روسيا.. أعداد قياسية للإصابات والوفيات

كورونا يضرب روسيا.. أعداد قياسية للإصابات والوفيات

وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام

وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام