ضبط مصنع عصائر غير مرخص في أبوقرقاص بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز أبوقرقاص في المنيا، مصنع لتعبئة العصائر غير مرخص – يقوم بتعبئة عصائر مشكوك في صلاحيتها.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتمكن فريق الرقابة التموينية بابوقرقاص برئاسة عصام الطوبجي، مدير الإدارة التموينية بضبط مصنع غير مرخص لتصنيع، وتعبئه عصير مشكوك في صلاحيته، ومطابقته للمواصفات وإعادة تدوير العبوات .

تم التحفظ على المضبوطات بكميات كبيرة، عصائر أنواع مختلفة مشكوك في صحتها ومجهولة المصدر .

تحرر محضر بالواقعة تحت تصرف النيابة العامة.