هل تعرف لماذا يحتفل العالم بالسياحة في هذا التاريخ؟

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رسالة من الأمين العام للعالم

يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام وسبب اختيار هذا اليوم لأنه اليوم الذي أعلن فيه اعتماد منظمة الأمم المتحدة لميثاق السياحة العالمية وقد تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة عام 1970 حيث اختارته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كيوم احتفال دولي بشعار سنوي له.

ونظراً لأهمية السياحة في العالم بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في يوم السياحة العالمي رسالة للعالم قال فيها "لا تزال السياحة تعاني بشكل كبير من وباء كوفيد-19 في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة مذهلة بلغت 95% في أجزاء من العالم، وتشير التوقعات إلى خسارة تزيد عن 4 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021 مضيفاً " هذه صدمة كبيرة للاقتصادات المتقدمة، ولكن بالنسبة للبلدان النامية، فهي حالة طارئة".

وذكر جوتيريش: " ندرك قوة وإمكانات السياحة لتعزيز الازدهار ودفع التنمية الشاملة والمستدامة. يمس قطاع السياحة كل جزء من اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تقريباً ، مما يمكّن الأشخاص المهمشين تاريخياً والمعرضين لخطر التخلف عن الركب للاستفادة من التنمية المحلية والمباشرة.

وأضاف جوتيريش " يؤثر تغير المناخ أيضاً بشدة على العديد من الوجهات السياحية الرئيسة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تمثل السياحة ما يقرب من 30 % من النشاط الاقتصادي.