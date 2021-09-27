أخبار عاجلة

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء -
الحاجة رئيسية تبرعت بمنزل و480 ألف جنيه لإقامة مشروعات لخدمة أهالى بنى سويف -
حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موارد القصيم" يحتفل باليوم الوطني ويكتسي اللون الأخضر

Print
بمشاركة 11 مركزاً ومكتباً من قطاع العمل والتنمية

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، باليوم الوطني 91.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الفرع، د. فهد بن محمد المطلق، ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل والعمليات وكل منسوبي ومنسوبات الفرع.

واكتسى مبنى الفرع باللون الأخضر وعبارات الولاء للوطن والقيادة الرشيدة واحتوى الحفل على العديد من الفقرات بمشاركة الفرق التطوعية، بالإضافة إلى الأركان المتنوعة التي شاركت بها أغلب الفروع مثل ركن المسؤولية الاجتماعية، كذلك أركان للرسم والفن التشكيلي ومشاركة بعض الأبناء المعاقين من مركز التأهيل الشامل.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، د. فهد بن محمد المطلق، إن هذا الاحتفال هو ترسيخ واعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن.

وأضاف أن احتفالات اليوم الوطني، شارك فيها أحد عشر مركزاً ومكتباً، من قطاع العمل والتنمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية

"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية