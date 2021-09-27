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استعداداً لمواجهة "السيتي ".. " باريس " يؤكد جاهزية " ميسي "

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استعداداً لمواجهة "السيتي ".. " باريس " يؤكد جاهزية " ميسي " استعداداً لمواجهة "السيتي ".. " باريس " يؤكد جاهزية " ميسي "

استعداداً لمواجهة

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إن مواطنه ليونيل ميسي مهاجم الفريق عاد لقائمة الفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.
وغاب ميسي عن صفوف الفريق في آخر مباراتين لفريق سان جيرمان في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الركبة لكنه شارك في مران الفريق، الاثنين، كاملاً كما شارك في التقسيمة التي أجراها الطاقم التدريبي.
وأوضح بوتشيتينو، في المؤتمر الصحفي لفريقه أن ميسي ضمن قائمة الفريق لمباراة مانشستر سيتي لكنه لم يكشف عن إمكانية الدفع باللاعب الشهير ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.
وأشار بوتشيتينو أيضاً إلى عودة الإيطالي ماركو فيراتي إلى قائمة الفريق أيضاً لكنه لم يحسم موقفه منه مثل ميسي بشأن التواجد في التشكيلة الأساسية.
وكان ميسي صاحب الـ34 عاماً تعرض للإصابة في الركبة اليسرى خلال مباراة سان جيرمان مع ليون بالدوري الفرنسي.
وإذا شارك ميسي في المباراة أمام مانشستر سيتي، ستكون مشاركة ذات طابع خاص بالنسبة له حيث سيواجه الفريق الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا المدرب السابق له والذي حقق معه نجاحاً هائلاً عندما كانا في فريق برشلونة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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