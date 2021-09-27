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«دور المرأة فى المجتمع» بثقافة السويس

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«دور المرأة فى المجتمع» بثقافة السويس «دور المرأة فى المجتمع» بثقافة السويس

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث أقامت مكتبة نادى الشرطة الفرعية محاضرة بعنوان «دور المرأة في المجتمع»، حاضرتها عبير على أمين مدير عام المجلس القومي للسكان بمحافظة السويس.

أوضحت خلالها أن المرأة تعد عضواً أساسياً وهاماً جداً في أي مجتمع، ولا يمكن التغاضي عن الدور المهم الذي تقوم به، فهي الأم التي تربي وتنشئ الأجيال التي على سواعدها تُبنى الأمم، والمرأة هي القادرة على العمل خارج المنزل وداخله، حيث تميزت عبر العصور بمشاركتها الفعالة في شتى المجالات، فلعبت أدوار عديدة منها الوزيرة والشاعرة والملكة والفقيهه والمحاربة والفنانة والمعالجة والنائبة البرلمانية، والمديرة، وغيرها، ومازالت المراة تتعب وتكد في سبيل بناء أسرتها ورعايتها، وذلك ما يجعل المهام التي تمارسها المرأة في مجتمعنا لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها.

المصرى اليوم

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