أخبار عاجلة

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء -
الحاجة رئيسية تبرعت بمنزل و480 ألف جنيه لإقامة مشروعات لخدمة أهالى بنى سويف -
حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

إيطاليا تحقق مع رئيس التواصل الخاص بسالفيني

Print
إيطاليا تحقق مع رئيس التواصل الخاص بسالفيني إيطاليا تحقق مع رئيس التواصل الخاص بسالفيني
أعلن الادعاء العام في مدينة «فيرونا» الإيطالية التحقيق مع رئيس فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بوزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني، للاشتباه بضلوعه في الاتجار بالمخدرات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم. استقال لوكا موريسي من حملة الانتخابات البلدية الخاصة برئيس حزب «ليجا» اليميني المتطرف قبل أيام قليلة، مستشهدا بـ«أسباب أسرية». ووفقا لصحيفة «لاريببليكا»، تدخلت السلطات، أول مرة، بعدما قال 3 شباب لرجال الشرطة، بعد توقيفهم على الطريق خلال حملة تفتيش مرورية، إنهم اشتروا مخدرات من «موريسي».

بينما نفى «موريسي» ارتكاب أي جرائم، ولكن اعترف بأن سمعته «تراجعت»، طالبا العفو من «سالفيني» و«ليجا» وأسرته.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
تركي بن طلال: بالحوار ثم القرار المجتمع المحلي شريك في تنفيذ إستراتيجية عسير

تركي بن طلال: بالحوار ثم القرار المجتمع المحلي شريك في تنفيذ إستراتيجية عسير

عاجل | موظف بلدية يكسب قضايا على 7 جهات حكومية

عاجل | موظف بلدية يكسب قضايا على 7 جهات حكومية

المياه تعترف بتسربات شبكة نجران

المياه تعترف بتسربات شبكة نجران

مرور المدينة يشكو تناثر الخرسانة من الشاحنات

مرور المدينة يشكو تناثر الخرسانة من الشاحنات