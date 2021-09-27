إيطاليا تحقق مع رئيس التواصل الخاص بسالفيني

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أعلن الادعاء العام في مدينة «فيرونا» الإيطالية التحقيق مع رئيس فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بوزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني، للاشتباه بضلوعه في الاتجار بالمخدرات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم. استقال لوكا موريسي من حملة الانتخابات البلدية الخاصة برئيس حزب «ليجا» اليميني المتطرف قبل أيام قليلة، مستشهدا بـ«أسباب أسرية». ووفقا لصحيفة «لاريببليكا»، تدخلت السلطات، أول مرة، بعدما قال 3 شباب لرجال الشرطة، بعد توقيفهم على الطريق خلال حملة تفتيش مرورية، إنهم اشتروا مخدرات من «موريسي».

بينما نفى «موريسي» ارتكاب أي جرائم، ولكن اعترف بأن سمعته «تراجعت»، طالبا العفو من «سالفيني» و«ليجا» وأسرته.