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الجزائر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز مكافحة الإرهاب

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الجزائر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز مكافحة الإرهاب الجزائر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز مكافحة الإرهاب
بحثت الجزائر والولايات المتحدة، اليوم، علاقات التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيز مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجنرال ستيفان تاونساند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر رفقة وفد هام، بحسب منشور للرئاسة الجزائرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال البيان: «إن اللقاء بحث فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في إفريقيا، فضلا عن استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الجانب الأمني في الساحل وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب».

يذكر أن فرنسا اطلقت «عملية برخان» في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، وتضم منطقة الساحل إلى جانب مالي، تشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.


الوطن السعودية

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