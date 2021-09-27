رونالدو يدرس الاعتزال فى هذا النادي

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يخطط البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، للاعتزال داخل أسوار «أولد ترافورد». ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، قال مصدر من مانشستر يونايتد إن رونالدو يرى أنه فى حالة بدنية تسمح له باللعب مع الشياطن الحمر لأكثر من عامين.

ويمتد عقد رونالدو مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأضاف المصدر أن رونالدو يخطط للاعتزال فى مانشستر يونايتد، وبدء مسيرته فى عالم التدريب هناك.

وأشار إلى أننا قد نراه مستقبلًا يدرب نجله ويطوره فى مانشستر يونايتد، كما حدث مع صاروخ ماديرا من قبل السير أليكس فيرجسون فى مطلع القرن الحالى. وأوضح المصدر أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشستر حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالى من مسيرته مع كرة القدم.

فى سياق آخر، تعامل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، برقى مع زميله برونو فيرنانديز خلال مباراة أستون فيلا بالأمس، فى الجولة السادسة من البريميرليج.

كان فيرنانديز أهدر ركلة جزاء فى الوقت القاتل من المباراة، ليخسر مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

ووفقًا لصحيفة «صن» البريطانية، فإن رونالدو أظهر رقيه مع فيرنانديز، بعد أن كان أول من واساه عقب إهدار ركلة الجزاء.

وأشارت إلى أن فيرنانديز اهتز بعد أن تسبب فى خسارة مانشستر يونايتد للمباراة، لكن رونالدو منحه دعمًا معنويًا على الفور. وأوضحت أن جماهير الشياطين الحمر ثارت على مواقع التواصل الاجتماعى، على المدرب سولشاير، كى يصبح رونالدو، المسدد الأول لركلات الجزاء فى النادى الإنجليزى. وكتب أحدهم: «إن ركلات الجزاء لا تبتعد أبدًا عن رونالدو فى أى فريق».

وقال آخر: «إذا كان هناك لاعب واحد تريده أن يسدد ركلات الجزاء لفريقك على هذا الكوكب، إنه بالتأكيد كريستيانو رونالدو».

وعلق ثالث: «هذا ما يحدث عندما لا تحترم أعظم منفذ ركلات جزاء على الإطلاق».

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفى بريطانى أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، منح الطهاة فى الشياطين الحمر قائمة بـ«الأكلات» المفضلة له، كى تتواجد فى قائمة وجبات الفريق.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رونالدو صارم للغاية عندما يتعلق الأمر بنظامه الغذائى، والذى يسمح له بتناول ست وجبات على مدار اليوم، لذا فإنه طلب من الطهاة فى النادى تقديم الأطعمة المفضلة لديه.

وأشارت إلى أن حساء سمك القد كان فى مقدمة «الأكلات» المفضلة لدى رونالدو، والتى تصنع من ملح سمك القد والبيض، وهذه «الأكلة» لم تسبب الكثير من الضجة بين لاعبى مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن نجوم الشياطين الحمر اعترضوا على «أكلة» أخرى مفضلة لدى رونالدو، وهى الأخطبوط، حيث رفضوا تناوله ضمن الوجبات.

وذكرت أن رونالدو مهتم جدًا بالبروتينات، لذا يتناول كثيرًا من البيض والأفوكادو أيضًا، ويعمل الطهاة على تجهيز هذه «الأكلات» له فى المنزل.

وقالت «ذا صن» إن لاعبى مانشستر يونايتد توقفوا عن تناول الحلوى ليلة الجمعة، منذ عودة رونالدو إلى قلعة «أولد ترافورد».

وأضافت أن رونالدو حاول أيضًا إقناع القليل من اللاعبين بالتحول إلى الطعام البرتغالى.