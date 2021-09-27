رسميًا..غزل المحلة يتعاقد مع هداف مالي

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نجح مسؤولو نادي غزل المحلة، في التعاقد رسميًا مع المهاجم المالي ماليك توريه، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة مع المهاجم المالي لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى تعاقده مع فريق وفاق سطيف الجزائري.

المهاجم المالي يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، ومثَّل المنتخب المالي أكثر من مرة، حيث بدأ مشواره مع فريق ديجوليبا المالي، وتنقل بين عدة فرق في شمال أفريقيا، من بينها فريق الإفريقي وقوافل قفصة التونسيين.

كان المحلة قد تعاقد مؤخرًا مع المخضرم إبراهيم صلاح، لقيادة خط وسط الفلاحين خلال الموسم القادم، أيضًا في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، بعد أن انتهى تعاقده مع فريقه السابق المقاولون العرب.