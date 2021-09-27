مواجهات من العيار الثقيل فى الجولة الثانية لدورى أبطال أوروبا

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تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، مباراة مثيرة بنكهة النهائى بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، بينما يحل أتلتيكو ضيفًا على ميلان بملعب «سان سيرو».

ويصطدم الفريقان المتعطشان للقب واللذان باتا من أقوى الأندية الأوروبية اقتصاديا فى الوقت الحالى، اليوم فى ملعب «حديقة الأمراء» فى مباراة، سيلتقى فيها مجددا النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، إذا تجاوز آلام الركبة التى يعانى منها، مدربه السابق فى برشلونة بيب جوارديولا.

وسيحاول الفريق الباريسى الثأر من السيتى الذى أطاح به من النسخة الماضية من الدور نصف النهائى، قبل أن يخسر المباراة النهائية على يد مواطنه تشيلسى.

وقد تشهد المباراة بين وصيفى بطلى النسختين الأخيرتين من البطولة، لقاء بين ميسى وجوارديولا، حال تجاوز لاعب باريس سان جيرمان الجديد إصابته.

وإذا تحقق هذا الأمر سيجتمع كلاهما لأول مرة منذ أن اصطدم برشلونة ببايرن ميونخ فى 2015، وفاز البرسا بقيادة نجمه الأرجنتينى السابق وتوج لاحقا بلقبه الأخير فى البطولة.

وتجمع جوارديولا وميسى رغبة مشتركة وهى الفوز بالكأس ذات الأذنين خارج برشلونة، بعدما توجا بالبطولة معا مرتين.

وتعد هذه المحاولة الأولى لميسى للفوز باللقب بقميص غير قميص البرسا، أما جوارديولا فكان على وشك الفوز بالنسخة الماضية، إلا أنه خسر النهائى أمام تشيلسى، كما لم ينجح مع بايرن ميونخ فى تحقيق هذا الهدف.

ولقب دورى الأبطال مازال الحلم الغالى لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، اللذين لم تنجح محاولاتهما حتى الآن، فى الظفر به للمرة الأولى، رغم أنهما مدججان بنجوم من العيار الثقيل. وبالإضافة إلى رغبة سان جيرمان فى الثأر من السيتى، فإنه يسعى للخروج من هذا اللقاء بنتيجة جيدة يعوض بها سقوطه فى فخ التعادل (1-1) بالجولة الأولى أمام كلوب بروج البلجيكى.

لكن فريق المدرب الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، صاحب خط الهجوم النارى المكون من ميسى ونيمار وكيليان مبابى، يعى أن مهمته لن تكون سهلة أمام وصيف بطل النسخة الماضية والذى استهل مشواره فى النسخة الحالية باكتساح لايبزيج الألمانى (6-3) ليتصدر المجموعة الأولى. ومن ناحيته سيحاول لايبزيج تعويض هزيمته الثقيلة عندما يحل ضيفا هذه الجولة على كلوب بروج.

وفى المجموعة الثانية وفى وضع مماثل لباريس سان جيرمان، يخوض أتلتيكو مدريد الجولة الثانية، حيث يحل ضيفا على ميلان بملعب «سان سيرو»، بعدما حصد نقطة واحدة من تعادله السلبى مع بورتو فى الجولة الأولى.

ومهمة أتلتيكو، الذى يقدم بداية موسم مخيبة للآمال سواء فى الدورى الإسبانى الذى يدافع عن لقبه أو فى دورى الأبطال، لن تكون هينة أيضا، فإذا كان يسعى لتعويض تعادله فى الجولة الأولى، فإن ميلان يرغب فى تعويض خسارته أمام ليفربول (3-2) فى انطلاقته.

ويحل ليفربول ضيفا على بورتو وأمله تحقيق الانتصار الثانى على التوالى.

وبعدما تغلب على بشكتاش التركى فى الجولة الأولى (2-1)، يستقبل بوروسيا دورتموند نظيره سبورتنج لشبونة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التى يتصدرها أياكس أمستردام بفارق الأهداف أمام الفريق الألمانى.

واستحق أياكس، الذى يستقبل بشكتاش هذه الجولة، أن يعتلى صدارة مجموعته بعدما اكتسح سبورتنج لشبونة (1-5) على أرضه فى الجولة الأولى.

ويحل المفاجأة شريف تيراسبول المولدوفى متصدر المجموعة الرابعة، ضيفا على ملعب «سانتياجو برنابيو» لمواجهة ريال مدريد الذى يحتل الوصافة بفارق الأهداف.

وفاز فريق مولدوفا على شاختار دونيتسك بهدفين نظيفين، وانتصر الريال على إنتر ميلان بهدف دون رد فى الجولة الأولى.

وغدا الأربعاء سيكون النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، على موعد مع تحطيم الرقم القياسى للاعب الأكثر خوضا لمباريات فى دورى الأبطال، وهو الإنجاز الذى يمتلكه حتى الآن الحارس الإسبانى السابق إيكر كاسياس.

وسيخوض كريستيانو مباراته رقم 178 حينما يستقبل مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، فياريال فى تكرار لنهائى الدورى الأوروبى الموسم الماضى والذى توج به فريق «الغواصات الصفراء».

وفى هذا اللقاء سيسعى الفريقان لتجاوز الانطلاقة السيئة بالبطولة، بعدما بات المان يونايتد يتذيل المجموعة السادسة إثر خسارته على يد يانج بويز السويسرى متصدر المجموعة.

أما فياريال فسقط فى فخ التعادل 2-2 أمام أتالانتا الإيطالى الذى يستقبل يانج بويز فى هذه الجولة. ومما لا شك فيه أن الأنظار ستتجه نحو مباراة برشلونة، الغارق فى أزمة مؤسسية والذى يقدم أداء باهتا منذ بداية الموسم، يهدد بإقالة المدرب الهولندى رونالد كومان. ويحتاج برشلونة لحصد 3 نقاط من زيارته لبنفيكا، بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ فى الجولة الأولى ليتذيل المجموعة الخامسة.

أما البايرن متصدر المجموعة فسيستقبل دينامو كييف الذى تعادل سلبيا فى الجولة الأولى مع بنفيكا.

وفى المجموعة السابعة، يحل إشبيلية ضيفا على فولفسبورج وليل ضيفا على رد بول سالزبورج، علما بأن الفرق الأربعة خرجت من الجولة الأولى بنقطة، لكن الفريق النمساوى يتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وبالمجموعة الثامنة يستقبل يوفنتوس المتصدر تشيلسى الوصيف بفارق الأهداف ويحل مالمو السويدى ضيفا على زينيت سان بطرسبورج الروسى.