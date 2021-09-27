أخبار عاجلة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
تصريح صادم لرئيس الوزراء السوداني حول وضع الأمن المائي في بلاده -
أحمد صالح : فيلم «ليل» عن قصة حقيقية لأم رأيتها في فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإمارات تطالب بوقف التدخلات في الشأن العربي وحل نزاعها مع إيران على الجزر الثلاث سلميا

Print
الإمارات تطالب بوقف التدخلات في الشأن العربي وحل نزاعها مع إيران على الجزر الثلاث سلميا الإمارات تطالب بوقف التدخلات في الشأن العربي وحل نزاعها مع إيران على الجزر الثلاث سلميا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، اليوم الاثنين، بوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي، داعيا إيران لحل النزاع على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، سلميا عبر المفاوضات المباشرة.

وقال المرر، في كلمة أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «جهودنا الرامية لحل الصراع في المنطقة العربية لن تنجح دون وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق».

وأضاف المرر: "هذه التدخلات قوضت استقرار المنطقة والعالم ونعول على موقف دولي واضح يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".
وطالب المرر إيران بإنهاء سيطرتها على الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى).

وتابع قائلا: "نكرر مطالبتنا بإنهاء احتلال الجزر الثلاث وستستمر بلادنا في دعوة إيران إلى قبول حل النزاع سلميا من خلال مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد المرر أن "هناك فرصة سانحة للوصول إلى سلام دائم في اليمن والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف لإطلاق النار".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة

ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور)

محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور)