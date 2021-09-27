الإمارات تطالب بوقف التدخلات في الشأن العربي وحل نزاعها مع إيران على الجزر الثلاث سلميا

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طالب وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، اليوم الاثنين، بوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي، داعيا إيران لحل النزاع على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، سلميا عبر المفاوضات المباشرة.

وقال المرر، في كلمة أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «جهودنا الرامية لحل الصراع في المنطقة العربية لن تنجح دون وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق».

وأضاف المرر: "هذه التدخلات قوضت استقرار المنطقة والعالم ونعول على موقف دولي واضح يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

وطالب المرر إيران بإنهاء سيطرتها على الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى).

وتابع قائلا: "نكرر مطالبتنا بإنهاء احتلال الجزر الثلاث وستستمر بلادنا في دعوة إيران إلى قبول حل النزاع سلميا من خلال مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد المرر أن "هناك فرصة سانحة للوصول إلى سلام دائم في اليمن والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف لإطلاق النار".