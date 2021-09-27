وكيل «صحة المنوفية» يتابع فعاليات اليوم الثاني من حملة «معا _ نطمئن ... سجل الآن»

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قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمتابعة فعاليات اليوم الثاني من حملة «معا _ نطمئن ... سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة المنوفية، وذلك بمدينة شبين الكوم، حيث اطمأن على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباصات الخاصة بتسجيل المواطنين .

أكد «جودة»، بأن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، وإدارة الثقافة الصحية بقيادة الدكتور أحمد شاويش مدير الإدارة تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات .

وأشار وكيل الوزارة بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة المنوفية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.