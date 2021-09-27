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بينيت: إيران تخطت الخطوط الحمراء

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بينيت: إيران تخطت الخطوط الحمراء بينيت: إيران تخطت الخطوط الحمراء
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، إن إيران تخطت كل الحدود الحمراء في برنامجها النووي، واصفا النظام السياسي في البلاد بـ«العفن» وحكومة طهران بـ«الفاسدة».

وأضاف بينيت، في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران حققت تقدما في المجال النووي وبرنامجها في مرحلة حاسمة.

وأكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تطور سلاحا نوويا، قائلا إن إيران أضعف بكثير مما تبدو عليه، وأردف أن إيران تهدف لتسليح وكلائها في المنطقة بالطائرات المسيرة.

وفي المنحى نفسه، ذكر أن إيران طورت طائرات مسيّرة تحمل أسلحة فتّاكة، ونبه بينيت إلى أن إيران تسعى إلى الهيمنة على الشرق الأوسط، قائلا إن المجموعات الإرهابية في المنطقة تتلقى الدعم من طهران.


الوطن السعودية

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