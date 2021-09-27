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فريق طبي ينجح في زراعة قرنية لثلاثيني بمستشفى الأمير محمد بجازان

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فريق طبي ينجح في زراعة قرنية لثلاثيني بمستشفى الأمير محمد بجازان فريق طبي ينجح في زراعة قرنية لثلاثيني بمستشفى الأمير محمد بجازان
بعد تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى تلف قرنية العين اليمنى

فريق طبي ينجح في زراعة قرنية لثلاثيني بمستشفى الأمير محمد بجازان

تمكن فريق طبي من مركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إجراء عملية زراعة قرنية لمريض ثلاثيني بعد تعرضه لإصابة بالغة أدت الى تلف قرنية العين اليمنى.
وأوضحت صحة جازان أنه بعد حضور المريض للمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين حاجته إلى إجراء زراعة قرنية لاستعادة البصر.
وتم التنسيق مع مستشفى الملك خالد، لتزويد مركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بالقرنية للمريض، وعلى الفور أجري الفريق الطبي عملية زراعة قرنية للمريض تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأكدت صحة جازان أن هذه العملية تأتي امتداداً للعمليات النوعية التي تجريها المراكز المتخصصة بصحة جازان بهدف تسهيل حصول المرضى على الخدمات الصحية التخصصية بجودة عالية دون الحاجة الى تكبد أعباء السفر والبحث عن العلاج في المراكز المتقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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