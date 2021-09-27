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وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

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"مسفر": ليلة الوطن وفرحته "مميزة"

وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

احتفل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة ‫الباحة، باليوم الوطني 91 لمنسوبي فرع وزارة النقل في بهو الإدارة.

وقال المهندس مسفر المالكي: إن الليلة المميزة، ليلة الوطن وفرحته، أقيمت فيها العديد من الفعاليات تنوعت بين الأركان والفقرات المتنوعة من الفنون الجميلة والفقرات الثقافية والوطنية، عبرت عن مسيرة وزارة النقل من خلال العروض المتنوعة التي بينت جهودهم في خدمة الوطن.

كما دعا اللهَ أن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا الحبيب، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ونهضتها.

وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

وزارة النقل بالباحة تحتفل باليوم الوطني 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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