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إصابة 9 أشخاص إثر عطل بسلّم متحرك في بوسطن الأمريكية

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إصابة 9 أشخاص إثر عطل بسلّم متحرك في بوسطن الأمريكية إصابة 9 أشخاص إثر عطل بسلّم متحرك في بوسطن الأمريكية

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نقل تسعة أشخاص إلى المستشفيات إثر حادث تعطل سلّم متحرك في محطة القطارات بمدينة بوسطن الأمريكية، حسب «أسوشيتد برس» اليوم الاثنين.

وأشار بيان عن هيئة النقل في خليج ماساتشوستس إلى أن الحادث وقع في الساعة السادسة مساء الأحد، عندما تعطل السلم المتحرك المستخدم للصعود من منصة القطارات إلى ردهة مستوى الشارع في محطة «باك باي».

فيما قالت خدمات الطوارئ الطبية في بوسطن إنها أرسلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل تسعة أشخاص إلى المستشفيات مشيرة إلى أن إصاباتهم «طفيفة».

ووصف شهود عيان الحادث بأن السلم المتحرك بدا وكأنه يعكس اتجاهه ويتسطح، قبل أن تحول إلى «منزلق».

المصرى اليوم

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