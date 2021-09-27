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السودان.. لجنة تفكيك النظام: مجرمون سرقوا وأتلفوا محتويات مقر لجنتنا في دارفور

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السودان.. لجنة تفكيك النظام: مجرمون سرقوا وأتلفوا محتويات مقر لجنتنا في دارفور السودان.. لجنة تفكيك النظام: مجرمون سرقوا وأتلفوا محتويات مقر لجنتنا في دارفور

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أعلنت لجنة تفكيك النظام في السودان أن مقرا لها تعرض للنهب والسرقة وإتلاف محتوياته في دار فور.

وأصدرت "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة" في ولاية وسط دارفور بيانا استنكرت فيه تعرض مقرها لأعمال نهب وسرقة وإتلاف مقتنيات اللجنة، وقالت إن ذلك يأتي ضمن "مسلسل استهداف اللجنة والتآمر على مكتسبات الثورة".

وقالت اللجنة في البيان إن مجموعة ممن وصفتهم بالمجرمين "بالتهجم ليلاً على مقر اللجنة في ولاية وسط دارفور ونهب وإتلاف وسرقة مقتنيات اللجنة".

وأضاف البيان أن ذلك "السلوك الإجرامي لا ينفصل عن حلقة الاستهداف التي تواجهها اللجنة في العاصمة والولايات ولا يعدو كونه حلقة من مسلسل الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة".

وقالت اللجنة إن تجدد العهد بالمضي "في إنفاذ أهداف الثورة وتفكيك بنية النظام المباد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وملاحقة كل الفاسدين والمساعدة في حماية مكتسبات الثورة ولن تثنينا عن ذلك الممارسات الاجرامية المبطنة بالنزعات الانقلابية".

ولم تذكر اللجنة تفاصيل أكثر وضوحا عن هوية من قاموا بذلك الفعل.

المصرى اليوم

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