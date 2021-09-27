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سفير بهلسنكي يلتقي الوطني للريشة الطائرة المشارك في

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سفير مصر بهلسنكي يلتقي المنتخب الوطني للريشة الطائرة المشارك في كأس العالم سفير بهلسنكي يلتقي الوطني للريشة الطائرة المشارك في

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التقى السفير هيثم صلاح، سفير في هلسنكي، ببعثة الوطني للريشة الطائرة، في إطار تواجد المنتخب في فنلندا للمشاركة في «بطولة العالم للفرق المختلط للريشة الطائرة» التي تستضيفها العاصمة الفنلندية «هلسنكي» خلال الفترة من ٢٦ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢١.

وتُعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة المشار إليها بمثابة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني المصري.


وشارك السفير هيثم صلاح في أولى مباريات فريق المنتخب الوطني التي عقدت اليوم ٢٧ سبتمبر الجاري أمام فريق المنتخب الوطني الياباني ضمن أولى المباريات الافتتاحية للبطولة.

المصرى اليوم

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