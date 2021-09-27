رئيس الجزائر يلتقي القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا

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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يوم الاثنين قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، حيث تم بحث تطوير التعاون والملفات الأمنية بالمنطقة.

وحسب بيان عن رئاسة الجمهورية، تمحورت المباحثات حول فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في إفريقيا واستعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة الساحل وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة في مكافحة الارهاب.

وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلف.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الفريق السعيد شنقريحة استقبل المسؤول الأمريكي بمقر الوزارة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تطرق الطرفان إلى إرادة الجيشين في تعزيز علاقاتهما الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحسب البيان فإن هذه الزيارة تعكس الأهمية التي توليها قيادة الأفريكوم، للمسائل الأمنية بالمنطقة الإقليمية والتحديات المترتبة عنها، لاسيما فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية المستدامة.

ووصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، الاثنين إلى الجزائر لبحث التعاون العسكري بين الجانبين.

وفي تصريحات له أكد تاونسند أن الولايات المتحدة تقدر عاليا الدور المحوري للجزائر في إرساء السلم بالمنطقة وخارجها، وتأمل في مواصلة علاقتنا القوية.