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سمية الخشاب توجه نصيحة لطالب طب: «اترك الكلية»

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سمية الخشاب توجه نصيحة لطالب طب: «اترك الكلية» سمية الخشاب توجه نصيحة لطالب طب: «اترك الكلية»

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عادت الفنانة سمية الخشاب، إلى إثارة الجدل بتغريداتها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وكتبت قائلة: «وحشتوني طمنوني عليكم انشغلت عنكم أسفة كان عندي كام سفرية وحاجات بعملها، المهم عاملين إيه».

وفور كتابة التغريدة، سأل أحد متابعيها سؤالاً لها وهو: «نفسي اترك الطب لأهل الطب واترك الجامعة على بعضها»، لتجيب عليه قائلة: «ومش شايف نفسك فيها اتركه، بدل ما تطلع دكتور مش شاطر وتخاطر بينا».

كانت سمية الخشات حلت ضيفة في برنامج «أبلة فاهيتا»، وقالت خلال البرنامج إن اسمها بالكامل سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب، من مواليد 20 – 10 برج الميزان، ورفضت الكشف عن عمرها معقبة: «العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي».

وأضافت سمية، أن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها هي «سوسو» و«سوكا» و«سمسم» و«سوسكا»، ساخرة من سؤال الدمية «فاهيتا»، لافتة إنها تزوجت 5 مرات معقبة: «5 في وش العدو»، ووزن جسدها حالياً 61 كيلو جرام، واسم والدتها «لولو»، واسم جدتها «محفوظة».

المصرى اليوم

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