«ملك الشتاء» عرض مسرحى في متحف الطفل

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أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) يستضيف في الواحدة من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 30 من سبتمبر، عرض مسرحية «ملك الشتاء» لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي اللإحتياجات الخاصة، وذلك إحتفالاً باليوم الدولي للغات الإشارة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وحددت له 23 سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وقد تم الإحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير متحف الطفل أن اختيار مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للعــرض المسرحي «ملك الشتاء» يأتى من منطلق المشاركة في الإحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة كون المسرحية هي أحد عروض مشروع «أحلام شتوية»، وهو مشروع مسرحي لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة، يقدم باستخدام أسلوب «فيلي-مسرح» الذي يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية والمشاهد المسرحية الحية، جميعهم يقدمون على المسرح، وقد تم تنفيذ الافلام من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك، ووصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة إلى ١٨٠٠ لوحة.

كما اضاف عبدالوارث انه وبعد انتهاء العرض يشارك الأطفال في عدد من ورش العمل الفنية التي ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للأطفال يعبرون من خلالها عن ما يدور بداخلهم من أحلام وطموحات لمستقبل مشرق يكفل لهم كل الحقوق والإحتياجات.

يذكر ان عرض «ملك الشتاء» من إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تأليف محمد عبدالحافظ ناصف، وبطولة فناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، ويشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبوزيد.