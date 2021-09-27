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تحتفل اليوم المقاصد السياحية المصرية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بها بهذا اليوم، ويتم الترحيب بالسائحين الذين يتوافدون على زيارتها وتقديم لهم الورود ومجموعة من المواد الدعائية عن مصر ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة والمتميزة، وسط تطبيق جاد للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وشهدت معابد الكرنك، اليوم، عدد من الفعاليات وسط أجواء مبهجة تضمنت عروض عزف بالمزمار البلدي واستعراضات للفنون الشعبية والتي نالت إعجاب السائحين، وقد شارك في هذه الاحتفالات عدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص الذين قاموا باستقبال والترحيب بعدد كبير من السائحين الذين توافدوا اليوم على زيارة المعابد وقدموا لهم الورود والذي يأتي في إطار تضافر الجهود بين القطاع السياحي الحكومي والخاص وتماشياً مع ما توصي به الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

كما تحتفل مناطق المسلة الناقصة وأبوسمبل وإدفو وفيلة في محافظة أسوان على مدار اليوم حيث تم استقبال الزائرين بالورود والكتيبات وعروض فرق الفنون الشعبية.

وقامت البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمحافظات الأقصر وأسوان بالمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم من خلال عرض مجموعة من المواد الدعائية عن الاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم بالمناطق التي يعملون بها.

وحرص كافة مديري عموم المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى محافظات الجمهورية منها منطقة آثار الهرم والمناطق الأثرية بمحافظات المنيا وسوهاج وغيرها على استقبال السائحين والزائرين بالهدايا والورود، والترحيب بهم خلال زياراتهم للمواقع الأثرية والسياحية المختلفة احتفالاً بهذا اليوم.

وفي ذات السياق، شارك مكتب السياحة الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في افتتاح معرض للمشغولات اليدوية بمحافظة الإسماعيلية والذي تنظمه المحافظة على هامش الاحتفال بيوم السياحة العالمي، كما شارك في مارثون للجري بدأ من منطقة الكورنيش الجديد وانتهي بمنطقة نادي الفيروز بالإسماعيلية حيث يقام المعرض، وشارك في هذا الماراثون مشاركين من فئات عمرية متنوعة ومجموعة من ذوي الهمم الذين تم اهدائهم هدايا تذكارية من الهيئة.

كما نظمت الهيئة من خلال مكاتبها بالمحافظات المختلفة العديد من الأنشطة والفعاليات بمناسبة هذا اليوم من بينها تنظيم بعض الزيارات التوعوية لمجموعة من الأطفال، وتنظيم عدة ندوات عن أهمية السياحية وعن التنمية الشاملة والمستدامة لها، كما قامت بتوزيع مجموعة من المواد والنشرات الدعائية والهدايا التذكارية على الزائرين بمختلف المدن السياحية، بالإضافة إلى عرض الأفلام الترويجية المختلفة مثل عرض فيلم رحلة سائح لمدة 24 ساعة على الشاشة الكبيرة الموجودة بمحطة سكك حديد مصر بالتعاون مع الشركة المسئولة عن هذه الشاشة بالمحطة، وبشاشات الميادين العامة ببعض المحافظات.