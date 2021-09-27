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مجلس الأمن يدعو اللبنانية إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات

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مجلس الأمن يدعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات مجلس الأمن يدعو اللبنانية إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اللبنانية المشكّلة حديثا بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت الكثير من السكان إلى الفقر.

وقال المجلس في بيان إن الدول الأعضاء حثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة، كما تم التأكيد عليه في الإعلان الوزاري للحكومة الجديدة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.

وقال مجلس الأمن إن مثل هذه الإصلاحات ضرورية لضمان الدعم الدولي للبلاد، مشددا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022.

المصرى اليوم

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