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أمين «المحامين العرب»: الغطرسة الإسرائيلية تمارس سياسة الفصل العنصري في الأراضي المحتلة

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أمين «المحامين العرب»: الغطرسة الإسرائيلية تمارس سياسة الفصل العنصري في الأراضي المحتلة أمين «المحامين العرب»: الغطرسة الإسرائيلية تمارس سياسة الفصل العنصري في الأراضي المحتلة

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قال المكاوي بن عيسى، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إن الغطرسة الإسرائيلية تمارس سياسة الفصل العنصري في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وتمارس سياسة تهويد أراضيه بالقوة بأسلوب قائم على العنصرية البغيضة دون اكتراث لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين إسرائيل وتدعم الشعب الفلسطيني في مقاومة تلك السياسات.

واعتبر بن عيسى، ‏خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقييم الأوضاع وتلمس سبل العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد 20 عاماً على المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية «ديربان - جنوب أفريقيا- سبتمبر 2001»،‏ أن مؤتمر ديربان، محطة هامة لما خلفته الصهيونية العالمية من انتهاكات وممارسات بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الأمل معقود على فعاليات المجتمع المدني وباقي الدول المؤمنة بحقوق الإنسان.

وأكد بن عيسى أن اتحاد المحامين العرب ينبذ الصهيونية العالمية ويناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات صارمة على الكيان الإسرائيلي، ويدعو المنظمات العالمية للوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.

المصرى اليوم

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