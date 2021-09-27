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كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية لا ترد

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كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية لا ترد كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية لا ترد

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أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية لا تزال تتجاهل اتصالاتها عبر قنوات الاتصال والخطوط الساخنة العسكرية رغم التفاؤل الذي أشاعته تصريحات صدرت عن بيونج يانج.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسؤول في وزارة الوحدة: « لم ترد على مكالمتنا الافتتاحية من خلال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في الساعة التاسعة صباحا»، كما أعلن مسؤول عسكري أن مكالمة عبر الخط الساخن العسكري لم يتم الرد عليها.

ويأتي ذلك بعد تفاؤل حذر أشاعته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حين أعلنت أن «الكوريتين يمكنهما مناقشة تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة».

وأصدرت بيانين الأسبوع الماضي قالت فيهما إن الكوريتين يمكن أن تناقشا أيضا إعادة تأسيس مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ، أو حتى التحضير لعقد قمة بين الجانبين، إلا أنها اشترطت أن «تتخلى سيئول عن المعايير المزدوجة والمواقف العدائية» ضد بلادها.

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