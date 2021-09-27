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ضبط مستريح ونجله استوليا على 12 مليون جنيه من المواطنين في بنها

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ضبط مستريح ونجله استوليا على 12 مليون جنيه من المواطنين في بنها ضبط مستريح ونجله استوليا على 12 مليون جنيه من المواطنين في بنها

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تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب محل مجمدات بمنطقة الشموت دائرة قسم شرطة أول بنها ونجله، لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية تخطت الـ12 مليون جنيه، لاستثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة، إلا أنهما توقفا عن سداد قيمة النسبة المتفق عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر اتهموا فيها صاحب محل مجمدات بالنصب عليهم فى مبالغ مالية نظير استثمارها مقابل أرباح شهرية.

انتقل المقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بالواقعة، بأنهما قاما بالنصب علي المواطنين والتحصيل منهم على مبالغ مالية تخطت الـ12 مليون جنيها، نظير استثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة لعدة أشهر، وتوقفا عن سدادها بدءا من العام الحالي وذلك لتعثر تجارتهما وتعرضهما لخسائر مالية.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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