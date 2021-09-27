أخبار عاجلة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
تصريح صادم لرئيس الوزراء السوداني حول وضع الأمن المائي في بلاده -
أحمد صالح : فيلم «ليل» عن قصة حقيقية لأم رأيتها في فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد عثور فلسطينيين على سجل عمليات لجيش الاحتلال

Print
وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد عثور فلسطينيين على سجل عمليات لجيش الاحتلال وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد عثور فلسطينيين على سجل عمليات لجيش الاحتلال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر فلسطينيون على دفتر ملاحظات تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة بدو بقضاء القدس، وذلك قرب مكان مقتل 3 فلسطينيين أمس الأحد، حسبما كشف موقع «عرب48» الإخباري اليوم الاثنين.

وذكر الموقع أن الدفتر يضم سجل العمليات العسكرية التي نفذها العسكريون الإسرائيليون في المنطقة، مضيفا أنه لم يتضح إذ ما نجح الجيش باسترجاع دفتر الملاحظات.

من جهة أخرى أفاد المحلل العسكري لموقع «واللا»، الإسرائيلي، أمير بوحبوط، أنه خلال العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في بلدة بدو، وقتل خلالها 3 من عناصر «حماس» بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، فقد بقي في المنطقة دفتر ملاحظات يضم تفاصيل وسجل مواعيد العمليات التي ينوي الجيش القيام بها في المنطقة، حيث عثر عليه فلسطينيون.

وبحسب المحلل فقد امتنع المتحدث باسم الجيش عن الكشف عما إذا تمكن الجيش من استعادة الدفتر، مكتفيا بالقول إنه «خلال عملية أمس، فقد دفتر ملاحظات تابع لقائد القوة العسكرية. وبعد التحقيق يبدو إنه لا يوجد خوف من تسريب معلومات حساسة».

وتأتي هذه المعلومات، فيما أظهر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي أن اثنين من عناصره أصيبا بنيران صديقة في اشتباك مسلح وقع خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها قواته، فجر الأحد، في الضفة الغربية وقضاء القدس، وأدت إلى مقتل خمسة شبان فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.

ورجحت القناة الإسرائيلية الرسمية «كان» أن تتواصل العمليات العسكرية المكثفة للجيش في الضفة خلال الأيام المقبلة، بهدف «العثور على أسلحة معدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة

ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور)

محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور)