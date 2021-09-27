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البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور)

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البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور) البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الإثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير لطفي فاروق السفير الإندونيسي الجديد في على رأس وفد دبلوماسي، حيث حرص على التعرف على قداسة البابا، وتقديم نبذه عن بلاده والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار السفير إلى الاحتفال المرتقب بمرور ٧٥ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.

البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور)
البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور)
البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور)
البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة ( صور)

المصرى اليوم

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